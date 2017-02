Der Umbau des grössten Industriekonzerns der Schweiz schreitet voran. Im vergangenen Jahr prüfte die ABB den Verkauf der Division Stromnetze, jetzt hat sie sogar entscheidend zum Wachstum im vierten Quartal beigetragen. Dies teilte der Industriekonzern heute Morgen mit. Der Umsatz erhöhte sich im vierten Quartal 2016 um 1 Prozent (minus 3 Prozent in US-Dollar gerechnet), gestützt auf Zuwächse in den Divisionen Elektrifizierungsprodukte und Stromnetze. Im Service - und Softwaregeschäft stieg der Umsatz um insgesamt 2 Prozent (stabil in US-Dollar) und steuerte 18,5 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Konzerngewinn stieg im vierten Quartal 2016 auf 489 Millionen US-Dollar. Der Konzerngewinn belief sich für das gesamte Geschäftsjahr 2016 auf 1,96 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weniger hohe Margen

Gleichwohl sinkt die ABB-Aktie an der Schweizer Börse um über 2 Prozent. Dies liegt an den gesunkenen Margen und den verhaltenen Aussichten für das laufende Jahr. Die Zahlen: Der Auftragseingang gab 2016 gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 um 5 Prozent nach (8 Prozent in US-Dollar). Dies bei gleichbleibenden Umsatz (In US-Dollar gerechnet ist jedoch ein Rückgang von 5 Prozent zu vermelden). Die Basisaufträge gingen um 2 Prozent zurück (5 Prozent in US-Dollar), während sich die Grossaufträge verglichen mit dem hohen Auftragseingang 2015 um 24Prozent verringerten (27 Prozent in US-Dollar).

Der Analysten der Grossbank UBS hält deshalb in einer ersten Einschätzung fest, dass ABB die Umsatzerwartungen zwar übertroffen habe, die Marge für das operative EBITA aber 20 Basispunkte unter der Konsensschätzung ausgefallen sei.

Übergangsjahr: Was ist das?

Für das laufende Jahr spricht ABB von einem Übergangsjahr und schreibt in der Mitteilung: „Makroökonomische und geopolitische Entwicklungen signalisieren ein durchwachsenes Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten.“ Einige makroökonomische Signale aus den USA seien zwar weiter positiv. Auch für China wird fortgesetztes Wachstum erwartet. Doch die globalen Märkte würden durch das verhaltene Wachstum und erhöhte Unsicherheiten, zum Beispiel durch den Brexit in Europa und geopolitische Spannungen in anderen Teilen der Welt, weiter belastet.

Neues zu den Kosteneinsparungen

Auch das gehört zum Thema Übergangsjahr: Letzten Oktober startete die ABB mit ihrer dritten Stufe ihrer Next-Level-Strategie. Die zentralen Bestandteile dieser unternehmensweiten Neuorientierung sind die Neuausrichtung der Divisionen von ABB als vier marktführende, unternehmerisch handelnde Einheiten, das Ausschöpfen des vollen digitalen Potenzials von ABB, das Vorantreiben des operativen Exzellenzprogramms und die Stärkung der globalen ABB-Marke. Die neue Divisionsstruktur mit der Stromnetzsparte als eigenständiger Division ist laut ABB am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten.

Das Programm zur Optimierung der Produktivität, das Kosteneinsparungen von 1,3 Milliarden bis Ende 2017 bringen soll, wird man laut der heutigen Mitteilung innerhalb des ursprünglich angekündigten Zeitrahmens realisieren. „Darüber hinaus werden die restrukturierungsbedingten Aufwendungen und Implementierungskosten um voraussichtlich 200 Millionen US-Dollar niedriger ausfallen als zunächst angekündigt." Es wird also weniger teuer als geplant. Die ABB setz gleichwohl ihr reguläres Kostensenkungsprogramm fort, mit dem jährliche Einsparungen in Höhe von 3 bis 5 Prozent der Umsatzkosten erzielt werden sollen. Was diese Neuigkeit für die Mitarbeiter – etwa am Hauptsitz in Oerlikon oder im Aargau heisst - ist zur Stunde nicht bekannt.

Für den ZKB-Analysten enstprachen die Ergebnisse zu weiten Teilen den Erwartungen. Die Dynamik beim Auftragseingang seien getrieben worden durch die Grossaufträge bei der Division Stromnetze. Dabei sei jedoch nicht zu vergessen, dass diese aufgrund des Projektcharakters erratisch seien. Dass 2017 ein weiteres Übergangsjahr wird, überrasche nicht. Immerhin werde die Dividende auf 0,76 Prozent erhöht.