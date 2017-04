Für seinen Erfolg zahlt der in New York tätige Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm einen hohen Preis. «Ich beneide meine Frau manchmal, die unsere Kinder aufwachsen sieht», erklärte Humm vor vier Jahren. 2012 ist er bereits zum besten Küchenchef der USA gekürt worden.

Wer im besten Restaurant der Welt in New York City einen Platz reservieren kann, darf sich glücklich schätzen. Wer beim Besuch im Eleven Madison Park aber eine schöne Menükarte erwartet, wird enttäuscht.

Daniel Humm brach mit 14 Jahren die Schule ab, um seinem liebsten Hobby nachzugehen: Kochen. Jetzt ist Daniel Humm aus Schinznach einer der besten Köche der Welt – im Herzen von New York.

1040 Internationale Experten der Branche - Köche, Restaurantkritiker und Gastronomen - stellen die Liste seit 2002 jährlich zusammen. Restaurants können sich nicht um die Aufnahme in die Liste bewerben.

Vorjahressieger auf Rang zwei

Auf Platz zwei der Top 50 kam der Vorjahressieger, die "Osteria Francescana" im italienischen Modena. Dritter wurde das spanische "El Celler de Can Roca" in Girona. Zu den zehn Besten gehörten ausserdem Restaurants in Frankreich, Peru, Spanien, Thailand und Österreich.

In der Kategorie Beste Köchin gewann Ana Ros vom "Hisa Franko" aus Slowenien. Bester Pâtissier wurde der Franzose Dominique Ansel, der in New York mit seinem Cronut, einer Donut-Croissant-Kreuzung, für Furore sorgt.