Die "Credit Suisse verfolgt gegenüber Steuerhinterziehung eine Nulltoleranzpolitik". Dies hiess es in in einer doppelseitigen Anzeige der in der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times" vom Montag. Ähnliche Beteuerungen waren zuvor bereits in "Sunday Times", "Sunday Telegraph" und "Observer" oder dem "Wall Street Journal Europe" zu lesen.

Auch in drei französischen und fünf niederländischen Zeitungen druckte die Bank entsprechende Inserate ab. In der Schweizer Presse seien keine Inserate geschaltet worden, sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

In einer breit angelegten Jagd auf Steuersünder hatten die lokalen Behörden am Donnerstag Büros der Credit Suisse in London, Paris und Amsterdam durchsucht. Die koordinierten Durchsuchungen hätten am Donnerstag begonnen, so die niederländische Behörde.

Gemälde, Goldbarren, Bargeld und andere Vermögenswerte in Millionenhöhe seien beschlagnahmt worden. Zuvor hatten die niederländischen Behörden Hinweise auf 55'000 verdächtige Konten einer Schweizer Bank erhalten.