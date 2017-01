Der Schritt kommt nicht überraschend. Die Investorengruppe Sempione Retail um den italienischen Modekonzern OVS hatte bereits im Dezember angekündigt, sich auf die strategischen Märkte Schweiz, Österreich, Ungarn und Slowenien zu konzentrieren.

Das Schweizer Bekleidungshaus mit seinem Hauptsitz in Pfäffikon SZ war 2016 nach fünf Jahren mit roten Zahlen an die italienischen Investoren verkauft worden.

In den letzten Monaten habe das Unternehmen mit Hochdruck verschiedene Optionen geprüft, um die Geschäftstätigkeit in den Niederlanden aufrecht zu erhalten, teilte Charles Vögele am Freitag mit. Diese hätten sich aber nicht umsetzen lassen.