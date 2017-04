Im Zuge einer immer stärker werdenden Kritik von Nichtregierungsorganisationen an den Produktionsmethoden der Multis im Kaffee- und Kakaogeschäft war auch Nestlé zu grösseren inhaltlichen und qualitativen Sortimentsanpassungen gezwungen. Überdies ist die beschränkte Verfügbarkeit der Ressourcen für den Konzern zu einem zunehmend drängenden Thema geworden. Ein Ausdruck dafür ist zweifellos Brabecks Anliegen, der vor allem in den Industrieländern verbreiteten Verschwendung von Trinkwasser durch eine gezielte Steuerung des wertvollen Rohstoffs über einen marktgerechten Preis Einhalt zu gebieten. Dafür erntete Brabeck in der Gesellschaft und in den Medien viel Kritik. So wurde ihm etwa vorgeworfen, er habe diese Botschaft nur zum Vorteil des eigenen Wassergeschäfts verbreitet. Allerdings sind diese Vorwürfe in den letzten Jahren auffallend weniger geworden.

Ohne Alterslimite hätte Brabeck den Nestlé-Konzern wohl noch gut und gerne ein paar Jahre länger präsidieren können. Vor vier Jahren erkrankte er an einem Blutkrebs, den er nach einer Reihe fehlgeschlagener Heilungsversuche mit einer riskanten Stammzellentransplantation besiegen konnte. Langjährige Begleiter attestieren Brabeck nicht nur eine grosse Tatkraft, sondern auch viel Mut, die er als Berggänger, Gletscherpilot, Manager und zuletzt auch als Patient schon oft unter Beweis gestellt hat. Brabeck will in seiner Zeit nach Nestlé eigene unternehmerische Projekte verfolgen, unter anderen die Pflege eines Kaviarproduzenten im Wallis.