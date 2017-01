«Entzieht ihnen das Label»

Die Absender des Schreibens an MSC führen in ihrem Brief vier Fischereien auf, die ihrer Meinung nach nicht nachhaltig arbeiten (1. The Atlantic Canadian Swordfish Longline Fishery, 2. Antarctic krill fisheries, 3. The NZ Orange roughy deep-sea bottom trawl fishery, 4. The Gulf of Maine lobster fishery). Die Organisationen rufen MSC dazu auf, diesen Fischereien das MSC-Label zu entziehen und keine Betriebe damit zu zertifizieren, die gewisse Standards nicht einhalten würden.

«Pauschalisierungen sind wenig hilfreich»

MSC-Sprecherin Andrea Harmsen sagt zu watson, das Unternehmen nehme externe Kritik ernst. Das sei gar ein wichtiger Bestandteil des MSC-Programms. Zum Thema Beifang sagt Harmsen:

«Der MSC-Umweltstandard wird kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Experten aus Wissenschaft, Fischerei und Umweltschutz weiterentwickelt.»

Weiter müssten die zertifizierten Fischereien oder solche, die zertifiziert werden wollen, sicherstellen, dass sie ihre Massnahmen zur Minimierung unerwünschter Beifänge von gefährdeten Arten laufend verbessern und regelmässig überprüfen lassen.