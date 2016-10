Jetzt nerven sie an: Miese Telefondrücker aus dem Ausland. Sie bahnen mit dreisten Lügen Termine für Vermittler an, die Versicherte zu einem Wechsel der Krankenkasse überreden. Diese unerbetene Akquise per Telefon soll die Branchenvereinbarung von Santésuisse unterbinden. Zudem verlangt der Verband darin, dass die Vergütung für die Anwerbung eines Kunden in der Grundversicherung (OKP) nicht mehr als 50 Franken betragen darf.