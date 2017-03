Vier Punkte aus vier Spielen, Niederlagen gegen Serbien un Irland, abgeschlagen auf dem vierten Rang der Qualifikations-Gruppe D. Von den letzten zehn Spielen konnten sie nur zwei gewinnen (gegen Malta und Georgien). Die Zahlen sprechen gegen den österreichischen Nationaltrainer Marcel Koller. Der Zürcher steckt mitten in einer Krise, in der das Ziel WM-Qualifikation in weite Ferne gerückt ist.

Koller gerät immer weiter unter Druck. Paul Scharner, ehemaliger österreichischer Nationalspieler, sagt im Interview mit «bwin», dass Koller nicht «der Richtige» ist. «Die letzte Qualifikation hat er ja gut geschafft, aber ich bezweifle, dass er der richtige Mann für eine Endrunde ist. Wie ist denn die EM ausgegangen? Nicht besonders erfolgreich, wenn ich mich richtig erinnere. Scheinbar kann er mit der speziellen Situation einer Endrunde nicht wirklich umgehen.»