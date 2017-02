Sie haben jahrelang in der schwedischen Provinz, In Skelleftea gearbeitet. Spüren Sie einen Unterschied zur Metropole Zürich, wo der mediale Fokus ungleich grösser ist?

Der grösste Unterschied ist, dass man in einem kleinen Ort wie Skelleftea als Team viel näher beisammen ist und entsprechend mehr gemeinsam unternimmt. Das macht alles etwas einfacher punkto Teambuilding. In einer grossen Stadt wie Zürich verteilen sich die Spieler in alle Himmelsrichtungen.

Nächste Woche beginnen endlich die Playoffs. Wie erleben Sie als Trainer eigentlich diese langatmige Qualifikation, die gerade für ein Spitzenteam wie die ZSC Lions kaum einmal Dramatik birgt?

Ich verstehe die Frage. Aber als Trainer hat man ja immer das grosse Bild im Kopf. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mannschaft im entscheidenden Augenblick bereit ist. Dafür müssen wir nicht nur möglichst viele Spiele gewinnen, sondern jeden Tag hart arbeiten. Man darf sich keine Auszeiten erlauben.

Das ist einfacher gesagt als getan.

Ich weiss. Ich habe das als Spieler selber erlebt. Es gibt Tage, an denen man Mühe hat, seine Energie zu finden. Das ist in jedem Job der Welt so. Umso wichtiger ist es auch, dass sich die Spieler gegenseitig pushen.

Wie können Sie Reizpunkte setzen?

Es geht darum, dass die Spieler verstehen, warum wir so hart arbeiten. Aber ehrlich gesagt habe ich meine Mannschaft an keinem Tag so erlebt, dass sie mental nicht bei der Sache gewesen wären.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung Ihres Teams?

Ja, ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind.

Ihr Captain Mathias Seger machte ja in einer Kolumne im «Tages-Anzeiger» die bemerkenswerte Aussage, dass ein Trainer auch ein wenig ein Gärtner sein muss, der alle empfindlichen Pflänzchen innerhalb des Teams pflegt. Sind sie Sie ein guter Gärtner?

Auch das werden wir nach den Playoffs sehen (lacht). Natürlich brauchte ich eine gewisse Zeit, ehe ich erkannt habe, wie meine Spieler ticken, wie stark die Gegner sind, wie die Liga funktioniert. Das war nicht immer einfach. Aber ich denke, dass ich es inzwischen herausgefunden habe.