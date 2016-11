Die Baustellen

Der neue Präsident sieht für Swiss Olympic Handlungsbedarf primär in drei Bereichen: Den Puls von Politik und Verwaltung früher spüren, den Übertritt von Nachwuchssportlern zur Elite besser begleiten und den Support der Mitgliedsverbände bei der Rekrutierung von Trainern intensivieren.

Das Lobbying

Stahl sagt, dass der Sport nicht erst tätig werden darf, wenn man von der Politik etwas will. «Wir müssen früher erkennen, wenn aus der Verwaltung und der Politik Gegenwind kommt oder dem Sport Steine in den Weg gelegt werden.» Man könne das Lobbying sicherlich geschickter und strukturierter machen als bisher. Schliesslich geniesse der Sport in der Schweiz hohe Akzeptanz und habe genügend Argumente auf seiner Seite.

Der Nachwuchs-Leistungssport

«Unterstützung auf dem Weg zum Podest» lautete Stahls Wahlmotto. Dabei liegt ihm der Nachwuchssport am Herzen. Man verliere in der Schweiz überdurchschnittlich viele Talente. Es brauche massgeschneiderte Lösungen für Schule, Studium und Beruf. Gemeinsam mit Ex-Skirennfahrerin Dominique Gisin arbeitet Stahl an einem Vorsorge-Projekt für Athleten, die ihre Karriere unter- oder abbrechen müssen. Es gehe auch darum, den Ängsten des Umfelds zu begegnen, wenn ein Jugendlicher auf die Karte Sport setzt.