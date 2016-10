Er selber spürte das natürlich auch und ist deshalb gelassener und selbstsicherer geworden. Er erzählt, wie gut es ihm getan habe, den Respekt der anderen Nationaltrainer zu spüren, als in Frankreich der Technische Bericht der EM 2016 vorgestellt wurde. Darin stand einiges, was Petkovic stolz machte. Etwa das Résumé, die Schweiz sei ein solides, gut aufgestelltes Team, das ein Spiel bestimmen könne. Das ballorientiert und geduldig spiele.

Auch über statistische Werte konnte sich der Nati-Coach freuen. So hatte die Schweiz von allen 24 Teilnehmern hinter Deutschland (63 Prozent), Spanien (61) und England (59) am viertmeisten Ballbesitz (58). Sie war zusammen mit Spanien sogar die Nummer 1 im Bereich der Passgenauigkeit (91 Prozent) und nur England (20,75), Belgien (19,6) und Deutschland (18) und hatten pro Spiel mehr Torabschlüsse als die Schweiz (17,75).

Was auf den ersten Blick eindrücklich daherkommt, hat aber auch eine Kehrseite. Denn der Bericht stellte dem Ballbesitzfussball kein gutes Zeugnis aus. Während des gesamten Turniers siegte in 51 Spielen nur 15-mal jenes mit dem höheren Ballbesitzwert, in der K.-o.-Runde in 15 Partien gar nur viermal. Ballbesitzfussball führt eine Mannschaft nur dann zum Erfolg, wenn sie die hohe Kunst beherrscht, den Ball so schnell, überraschend und gefährlich vors gegnerische Tor zu spielen, dass Treffer nicht ausbleiben können. Wie Spaniens Nationalteam von 2008 bis 2012.

Doch vielen Mannschaften fehlen dafür die kreativen Mittelfeldspieler, welche die entscheidenden Pässe in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr spielen können. Dies gilt auch für die Schweiz. Trotz eines Granit Xhaka, der für 45 Millionen Euro von Mönchengladbach zu Arsenal geholt wurde. Und trotz dem EM-Bericht, der bestätigte: «Xhaka ist der wichtigste Ballverteiler, er sorgt für Ordnung.»

Mit Shaqiri hat die Schweiz nur einen valablen Passeur

Aber Xhaka ist wie Behrami und Dzemaili kein «Passeur», keiner, der den entscheidenden Pass spielt. In 48 Länderspielen tat er dies nur fünfmal. Seine grosse Qualität ist es, nach einem Ballgewinn gewieft einen Angriff einzuleiten und des Öfteren das zweitletzte Zuspiel vor einem Tor zu geben. Deshalb trifft es sich gut, dass Xherdan Shaqiri nach seiner Verletzung heute in Budapest wieder zur Verfügung steht. Immerhin hat der Freigeist in 57 Länderspielen schon 14 Assists auf dem Konto.

Vielleicht haben die EM-Erfahrungen der Schweizer im ersten Spiel nach dem Turnier bereits Früchte getragen. In Basel hatte die Schweiz gegen Portugal nur 47 Prozent Ballbesitz und den 27 gegnerischen Abschlüssen nur acht entgegenzusetzen. Aber sie besiegte den Europameister 2:0! Weil sie effizient und clever war.

In Ungarn muss sie zwar auf den gesperrten Taktgeber Xhaka verzichten, doch tritt sie im selben Stil wie gegen Portugal auf, dann hat sie eine grosse Chance, den gelungenen Start in die WM-Kampagne mit einem Sieg veredeln. Es würde den Eindruck festigen, dass Petkovic die Kurve noch gekriegt hat und es zunehmend Spass macht, seiner stilsicherer werdenden Mannschaft zuzuschauen.