An der Pressekonferenz nach dem Slalom in Val d’Isère will der Moderator wissen, ob jemand noch eine Frage an Marcel Hirscher habe. Da meldet sich Henrik Kristoffersen: «Ja, ich habe eine Frage. Marcel, ist dir auch aufgefallen, wie unterschiedlich der Hang präpariert war? Erst ist der Schnee aggressiv, dann eisig, dann kompakt, bevor es nochmals eisig wird.»

Hirscher nickt und sagt: «Es ist ein Problem, das wir in letzter Zeit häufiger haben. Diese Entwicklung ist gefährlich für uns Athleten.»