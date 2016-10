Doch in den letzten Tagen vor dem Beginn des Zusammenzugs in Feusisberg verbrachte Petkovic viel Zeit am Telefon. Es kam die Hiobsbotschaft aus Hamburg, dass sich Innenverteidiger Johan Djourou verletzt habe und der Nati in den WM-Ausscheidungsspielen in Ungarn und Andorra nicht zur Verfügung stehen würde. Und dann meldeten sich auch noch die beiden zentralen Mittelfeldspieler Fabian Frei und Luca Zuffi verletzt ab.