Glaubt sie an eine Art Spiritualität? «Ich glaube an Energie. Dass man sich selbst beeinflussen kann und damit die Leistung», sagt Lara Gut. «Oder anders gefragt: Wie soll ich auf eine rationale Art erklären, was es heisst, dass ich den Ski nicht mehr gespürt habe?» Denn das war das Problem in den vergangenen Tagen.

Etwas gelernt

Aber was war das Problem mit dem Material? Vater und Trainer Pauli Gut erklärt: «So tiefe Schneetemperaturen wie hier hatten wir in diesem Jahr noch nie. Wir haben einfach nicht die richtige Abstimmung gefunden. Erst als wir die Kanten weniger intensiv präparierten, hat es gepasst. So bekam Lara endlich wieder die Rückmeldung vom Ski, die sie braucht.» Warum aber hat es so lange gedauert, bis das Set-up gefunden wurde?

Vor dieser Saison verliess Servicemann Chris Krause, der als einer der Besten des Fachs gilt, das Team Gut. Die Zusammenarbeit mit Nachfolger Thomas Rehm muss sich noch einpendeln. Hinzu kommt, dass Lara Gut erstmals seit dem Wechsel zu Head grössere Probleme mit der Abstimmung des Materials hatte.