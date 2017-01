Mittlerweile ist das Niveau im Schweizer Training hoch. Weil Yule und Aerni quasi in die Rolle der Athleten geschlüpft sind, die im Weltcup nahe bei den Besten sind. Dieser Prozess hat gedauert, ist aber nun matchentscheidend dafür, dass ein Schweizer Podestplatz bald möglich scheint. Es wäre der erste seit 2010 im Slalom.

«Wir haben nun ein starkes Team», sagt der Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer. «Sobald einige Athleten vorne im Weltcup dabei sind, steigt die Trainingsqualität deutlich, weil die anderen Athleten mitziehen wollen. Wir profitieren nun langsam so richtig von der Arbeit, die vor Jahren begann.» Weil sich Aerni, Yule und überhaupt das ganze Slalom-Team gegenseitig pusht.

Grossen Anteil an dieser Entwicklung hat Slalom-Chef Matteo Joris. Der Italiener übernahm diese Position 2015 von Steve Locher, unter dem er zuvor als Assistent gearbeitet hat. Joris erinnert sich an die Anfänge: «Ich habe Athleten erlebt, die talentiert waren. Denen aber komplett das Selbstvertrauen fehlte.»

Es war sein Ziel, dies möglichst schnell zu ändern. «Zu Beginn war die Körpersprache passiv. Alle waren verunsichert», sagt Joris. Auch, weil sie im Training eben keine Vorbilder hatten, die dieses Selbstbewusstsein ausstrahlten. Joris suchte das Gespräch mit allen. «Ich versuchte, ihnen die Mentalität des Italieners zu vermitteln.» Also fast etwas machohaft, oder zumindest: Hallo, hier bin ich und ich kann zum Besten werden. «Am Start muss man mit breiter Brust stehen», sagt Joris.

Es ist ihm gelungen, dieses Denken auf die Athleten zu übetragen. Daniel Yule sagt vor dem Slalom in Adelboden: «Wenn ich gut fahre, kann ich vorne mithalten. Es fehlt nicht mehr viel zum Podest.» Zuletzt war er in Zagreb Vierter.

Luca Aerni sagt: «Es passt im Moment alles zusammen. Das Feeling, die Lockerheit. Ich kann gut fahren, ohne, dass ich über das Limit gehen muss.» Das Selbstvertrauen stimmt. «Mit Vertrauen macht man weniger Fehler, ist aktiver», sagt Joris.

Der nächste Schritt

Doch damit zurück zum Anfang. Endlich aufs Podest. Wann ist es soweit? Schon am Sonntag in Adelboden? «Es gibt immer mal wieder einen Ausnahmekönner, bei dem alles schnell geht», sagt Stauffer. «Doch für alle anderen ist es ein langer Weg. Das gilt bei uns, in Österreich und überall auf der Welt.» Ähnlich tönt es bei Sykora. «Bei Daniel und Luca fehlt nur noch ganz wenig. Wenn an einem Tag alles passt, kann es schon jetzt für die Top 3 reichen.»