Das würde gewiss liebend gerne auch Seferovic wieder einmal tun. Aber es will und will nicht. Ein halbes Dutzend bester Chancen hatte er bei der EM liegen gelassen, durch aufopfernde Laufarbeit aber viel für die Mannschaft geleistet und zuletzt in der WM-Qualifikation gegen Portugal gar die perfekte Vorarbeit zu einem Tor geliefert. Die Krux: Seferovic trifft auch in der Bundesliga nicht mehr. Seit 24 Partien wartet er auf ein Tor, einzig im Relegationsspiel gegen Nürnberg gelang ihm ein – allerdings entscheidender – Treffer.

Anders sieht es bei Derdiyok aus. Der Mann, der am 25. Mai 2012 beim 5:3 gegen Deutschland mit drei Toren seine Nati-Sternstunde erlebt hatte, trifft für seinen Klub Galatasaray Istanbul fast, wie er will. Fünf Tore in sechs Meisterschaftsspielen sind eine starke Bilanz. Für den Vertrag bei «Gala» hatte er sich in der Vorsaison mit 13 Toren für Kasimpasa empfohlen.