Die ersten Tage einer WM, bevor überhaupt das erste Rennen gestartet wird, sind die hektischsten. Da jagt ein Termin den nächsten. Lindsey spricht hier, Beat dort, Mikaela hier, Lara dort. Carlo folgt auf Michelle und Patrick auf Wendy. Als Journalist hetzt man von einem Gespräch zum nächsten.

Mitten in diesem Marathon landet ein E-Mail im Posteingang. «Einladung zum exklusiven Gespräch.» Nun gut, für die Möglichkeit, einen der Stars der Szene im kleinen Rahmen zu treffen, nimmt man die zusätzliche Hektik in Kauf. Also kurz umplanen, Hinreise organisieren, und los zum zwei Kilometer entfernten Hotel, wo das Treffen stattfinden soll.

Bereits beim Eintreffen wird klar: Die Exklusivität ist gegeben. Es ist sogar so exklusiv, dass überhaupt niemand hier ist. Nicht einmal der Star, oder sein Manager, oder die Sponsorenabteilung. Ein kurzer Blick in den Posteingang bestätigt den Verdacht. Es ist zwar Montag – doch eine Woche zu früh.