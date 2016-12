Das nennt man dann wohl eine böse Weihnachtsüberraschung. Der EHC Kloten muss ab sofort auf die Dienste seines langjährigen Ausländers Tommi Santala verzichten. Der Finne nutzte die Nationalmannschaftspause offensichtlich dazu, den Transfermarkt zu sondieren und wurde dabei in der russisch geprägten KHL fündig. Noch ist seine neue Destination nicht klar.

Der «Tages-Anzeiger» vermutete am Montag aber, dass der Mittelstürmer bei Metallurg Magnitogorsk landen wird. Santala informierte seinen aktuellen Arbeitgeber am Wochenende von seinen Wechselgelüsten, nahm am Montag schon nicht mehr am Training teil und reist am Dienstag in seine finnische Heimat zurück.

Der Abgang des zusammen mit Zugs Josh Holden dienstältesten NLA-Söldners – er spielte seit 2008 in der Flughafenstadt – kommt quasi aus dem Nichts. Und dennoch entbehrt er nicht einer gewissen Logik. Im Sommer verschrieb Klotens neuer Besitzer Jürg Lehmann seinem Klub bekanntermassen eine Schrumpfkur, in deren Rahmen auch verdiente Spieler wie eben Santala Lohneinbussen in Kauf nehmen mussten.