Der Kranzgewinn am Eidgenössischen 2013 in Burgdorf war der grösste Erfolg für den Emmentaler aus Signau. Er gewann 29 Kränze, fünf davon an Bergkranzfesten.

Vor der Saison 2015 erlitt Salzmann bei einem Skiunfall eine Hirnerschütterung. Er suchte verschiedene Kliniken auf, konnte aber seither nie mehr beschwerdefrei schwingen.

Salzmann wird dem Schwingsport in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Im Schwingklub Langnau im Emmental übernimmt er das Amt des Technischen Leiters.