Nach der zweiten von drei Prüfungen nahm die Rangliste beim Highlight der Hallensaison klare Konturen an. Der Sieg beim Weltcupfinal in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska wird über McLain Ward führen. Der Amerikaner siegte im Sattel von Azur auch am zweiten Wettkampftag.

Nach einem Umgang mit Stechen setzte sich Ward vor dem Belgier Gregory Wathelet auf Forlap durch. Romain Duguet auf Twentytwo des Biches und Martin Fuchs mit Clooney belegten in der mit 150'000 Euro dotierten Prüfung den 3. und 4. Rang. Steve Guerdat hingegen musste mit Bianca einen Abwurf im Normalparcours hinnehmen. Der Jurassier führte die Stute etwas zu dicht an das drittletzte Hindernis heran, die Planke fiel zu Boden.

Um eine übersichtliche Zwischenrangliste zu erstellen, wurden die Resultate aus dem Jagdspringen vom Donnerstag und der Prüfung vom Freitag addiert. Der Bestklassierte, also Ward, startet am Sonntagabend Schweizer Zeit mit 0 Punkten in die zwei happigen Runden. Der Rest der Konkurrenz ist mit einem Handicap belegt. Wathelet liegt 3 Punkte zurück und Duguet deren 4, was einem Abwurf entspricht. Fuchs als Vierter mit 5 Zählern Handicap wird sich ebenfalls noch vorne orientieren. Chancen darf sich auch noch Steve Guerdat ausrechnen, sofern ihm zwei Blankorunden gelingen. Der Rückstand des Weltcup-Siegers der Jahre 2015 und 2016 beträgt als Sechster 8 Punkte.