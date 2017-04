Innert drei Tagen verloren die Rockets auch das zweite Duell mit dem Team aus Kalifornien. In der Nacht auf Mittwoch hatte Houston zuhause 113:116 verloren. Houston hat im Verlauf der Saison noch nie drei Niederlagen in Folge kassiert. Die Texaner, die noch sechs Partien in der Regular Season bestreiten müssen, sind aber bereits für die Playoffs qualifiziert.

Clint Capela war in der Rebound-Statistik mit 8 Offensiv- und 6 Defensiv-Rebounds der beste Spieler der Partie. Dem Westschweizer gelangen zudem 8 Punkte.