New Orleans war gegen Houston völlig chancenlos. Die Niederlage zeichnete sich bereits kurz vor Ende des dritten Viertels ab; zu diesem Zeitpunkt führten die Texaner mit 35 Punkten (100:65). Bis zum Ende schrumpfte dieser Vorsprung nur noch wenig.

Clint Capela zeigte als Ersatzspieler erneut ein gutes Spiel. Der 22-jährige Genfer erzielte in 19 Minuten Einsatzzeit 15 Punkte und holte 8 Rebounds.

Für die Rockets war es der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen. Mit 41 Saisonsiegen hat Houston bereits so viele Erfolge wie in der gesamten letzten Saison gefeiert.