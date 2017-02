Wie Del Campo sitzt auch er zwischen Stuhl und Bank. Seit seinem Debüt im Weltcup vor vier Jahren kämpft er um den Anschluss. Bei FIS-Rennen steht er ab und zu auf dem Podest, doch selbst im Europacup hat Van den Broecke noch nie punkten können.

Trotzdem rückt er in St. Moritz für einen kurzen Moment in den Fokus, als er im Teamwettbewerb Marcel Hirscher, dem besten Skifahrer der Gegenwart, als Erster überhaupt eine Niederlage in einem WM-Parallelrennen zufügt. «Unglaublich! Seite an Seite mit dem Besten zu fahren, verlieh mir Flügel. Ich fuhr Ski wie er, wie ein Weltmeister», sagt die Nummer 311 der Slalom-Weltrangliste. «Jetzt weiss ich, dass ich es schaffen kann. Wenn ich noch schneller werde, schlage ich Marcel jedes Mal.» Marcel Hirscher wird im Slalom zum sechsten Mal Weltmeister.

In Österreichs Talentschmiede

Während Hirscher potente Sponsoren und ein Heer von Betreuern um sich weiss, muss der Belgier jeden Rappen einzeln umdrehen. «Es ist schwierig, aber wir haben ein gutes Team und ich hoffe, mein Erfolg hier gegen Hirscher hilft uns.» Seit einem Jahr gehört er dem «Beast» an, dem Belgian Alpine Ski Team. Das Akronym ist bewusst so gewählt, es steht für die Ambitionen, die auch Van den Broecke hegt. «Ich bin eine Rennsau.»

Seine Ausbildung geniesst er am Skigymnasium in Stams, der Talentschmiede des österreichischen Wintersports. Benjamin Raich ging hier zur Schule, Stephan Eberharter oder Daniel Albrecht. Aber sie alle hatten einen mächtigen Verband im Rücken. «Klar, das weckt Neid. Meine ehemaligen Mitschüler waren irgendwann einfach weg – aufgestiegen in das Tiroler Förderprogramm oder jenes des Verbandes.»

Trotzdem kann er vor der Saison einen Teil der Vorbereitung in Chile und Argentinien bestreiten. Dort, wo auch die Weltbesten den Grundstein für den europäischen Winter legen. Mit Raphael Burtin und Thomas Frey gehören zwei ehemalige französische Weltcup-Fahrer dem Trainerteam an. Eigentlich würde er sich lieber mit Beat Feuz messen und Speedrennen bestreiten, «aber ohne Training geht in den schnellen Disziplinen nichts und wir können uns diese nicht leisten».

Darum konzentriert er sich wie die meisten in der Zwischenwelt auf die technischen Disziplinen. Die Qualifikation für den WM-Slalom schaffen Del Campo und Van den Broecke klar. Beide scheiden sie am Tag darauf in St. Moritz aus. Geknickt und wortlos schleichen sie aus dem Zielgelände Salastrains. Wieder einmal fallen die beiden zwischen Stuhl und Bank.