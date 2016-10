Dzemaili appelliert daran, den ersten Exploit nun beiseitezuschieben. «Die Partie in Ungarn ist die wichtigste der gesamten WM-Qualifikation!», sagt er. Bei einem Sieg wäre der morgige Gegner bereits um fünf Punkte distanziert. «Und dann folgen sechs Spiele, die wir alle gewinnen müssen.» Je zweimal gegen Andorra, die Färöer Inseln und Lettland.

Die Fussball-Heimat des 30-Jährigen liegt längst in Italien. Er hat für fünf verschiedene Klubs in der Serie A gespielt. Für Torino, Parma, Napoli, Genua und nun seit Sommer für Bologna. «Ich habe mich vom ersten Moment an in den italienischen Fussball verliebt. Egal, wo man ist: Man merkt den Menschen von Montag bis Sonntag an, welch grosse Bedeutung der ‹Calcio› hat.»