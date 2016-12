Im Gegensatz zum Sommer, als McLaren den ersten Teil des Reports mit starken Indizien für einen gigantischen Beschiss nur einen Monat vor den Spielen in Rio veröffentlichte und den Weltsport damit auf dem falschen Fuss erwischte, hat das IOC diesmal mehr Zeit bis zu einer Entscheidung.

Dass man sich diese Zeit in Lausanne auch nehmen wird, hat das IOC bereits angedeutet. Mit der Einsetzung von zwei eigenen Untersuchungskommissionen will der olympische Verband sicherstellen, dass auch die russische Sicht genügend gewürdigt wird.

Russland weigerte sich, mit Professor McLaren zu kooperieren. «Es gibt noch keinen Zeitplan, wann die beiden Kommissionen ihre Ergebnisse präsentieren», sagt IOC-Mediensprecher Christian Klaue. Neben der Frage zur Zukunft wird das IOC auch darüber befinden müssen, welchen russischen Athleten allenfalls Edelmetall von Sotschi aberkannt wird. McLarens Kronzeuge Grigori Rodschenkow, der ehemalige Leiter des Anti-Doping-Labors in Moskau, spricht von 15 gedopten russischen Medaillengewinnern.

Gerüchte über Streit

Viele Fachleute und Sportinteressierte hoffen nun darauf, im zweiten Teil des McLaren-Reports endlich die Namen der Dopingsünder zu finden. «Ich erwarte das zwingend», sagt zum Beispiel Matthias Kamber, Direktor von Antidoping Schweiz. Im Vorfeld der Präsentation soll es sogar zu hitzigen Telefongesprächen zwischen der IOC-Spitze und der Führung der Wada zu diesem Thema gekommen sein.

Darüber berichtet ein Mitglied des IOC-Exekutivkomitees. Der olympische Verband gab überführte Dopingsünder bisher jeweils erst zusammen mit dem Urteil bekannt und störe sich nun daran, dass die Wada gleichzeitig Polizist, Staatsanwalt und Richter spielen wolle und das IOC nicht einmal vorinformiert werde.

Beide Organisatoren dementieren einen erneuten Zwist. Am Rande des Treffens der IOC-Exekutive diese Woche in Lausanne zeigten IOC-Chef Thomas Bach und Wada-Präsident Craig Reedie demonstrativ Einigkeit. Sie berichteten von einem sehr positiven Gespräch, in dem Missverständnisse ausgeräumt und eine enge Zusammenarbeit bekräftigt worden sei.