Verhaltensregeln für die «Vorbilder»

Fussballer sind junge Männer. Das viele Geld vernebelt die Sinne. Aber auch ohne prall gefülltes Konto neigen junge Menschen zu Grenzerfahrungen, zum Ausprobieren, zu unseriösem Lebensstil.

Hier lauern für einen Fussballer die Fettnäpfchen – sie stilsicher zu umkurven, ist nicht einfach. Es ist eine immer wieder diskutierte Frage, welche Verhaltensregeln für Fussballer gelten sollen – Vorbildfunktion und so.

Zuletzt nach dem Fall «Kevin Grosskreutz»: Der Profi des VfB Stuttgart war unter der Woche mit Minderjährigen im Ausgang – gemäss Zeugen erst im Bordell und später an einer Oberstufen-Schülerparty. Auf dem Heimweg wurde Grosskreutz spitalreif zusammengeschlagen, weshalb der Ausflug ins Nachtleben erst aufflog.

Der VfB feuerte Grosskreutz, was in Deutschland zur Debatte über die Scheinheiligkeit im und um den Fussball führte: Einerseits wünschen sich Medien, Fans und auch die Klubs Typen mit Ecken und Kanten. Doch kaum schlägt mal einer der Millionäre über die Stränge, so wie es viele «Normalos» Woche für Woche tun, wird er wegen der Verletzung der Vorbildpflicht gegeisselt.

Politik ist tabu

Ein weiteres «beliebtes» Fettnäpfchen sind politische und religiöse Statements. Die Fifa verbietet es den Spielern, sich in irgendeiner Form zu positionieren. Nicht einmal Geburtstagsgrüsse an die Mutter via Schriftzug auf dem Unterhemd liegen drin.

Bickel: «Mit Blick auf den einzelnen Spieler und seine Persönlichkeitsentwicklung ist es nicht richtig, dass er sich nicht politisch äussern darf. Aber: Er ist Angestellter eines Vereins, und dieser spielt in einem Stadion, das der Stadt gehört, und in dieser Stadt gibt es verschiedene politische Player. In diesem Kontext sind politische Statements einfach zu heikel.»