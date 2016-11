Im NHL-Spiel zwischen den Detroit Red Wings und den New Jersey Devils wird Justin Abdelkader zum Helden. Der 29-Jährige ist bei Detroit als Stürmer eigentlich für das Toreschiessen zuständig. Doch in dieser Situation rettet Abdelkader mirakulös mit dem Schlittschuh kurz vor dem offenen Tor. Diese Heldentat bewahrte die Red Wings vor einem Zwei-Tore-Rückstand.

Am Ende des Spiels jubelt dann tatsächlich Detroit über den Gamewinner von Mike Green in der Overtime. Einen grossen Anteil an diesem Sieg hat aber sicher auch Abdelkader.