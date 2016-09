Trotz einer verspielten 5:1-Führung und vier ungenutzten Matchbällen im zweiten Satz kämpfte sich Vögele (WTA 105) noch zum Sieg. Im dritten Umgang machte sie gegen die 22-jährige Scharipowa (WTA 165), die letztmals vor vier Jahren eine Partie auf WTA-Level gewonnen hat, zweimal einen Breakrückstand wett.

Im Achtelfinal in der usbekischen Hauptstadt trifft Vögele entweder auf die Italienerin Francesca Schiavone (WTA 102), French-Open-Siegerin 2010, oder die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 85). Seit Juni hatte die viertbeste Schweizerin in der Weltrangliste siebenmal in der 1. Runde verloren und zweimal die Qualifikation für das Haupttableau verpasst.