Der Kampf um die Nummer 1 im Frauentennis verläuft aktuell nicht gerade auf einem hohen Niveau. Dass Kerber wieder die Nummer 1 wird, hat nichts mit starken Leistungen der US-Open-Siegerin zu tun, sondern mit der Verletzungspause von Serena Williams, die in Indian Wells wegen Knieproblemen fehlt. Die Amerikanerin hat 2017 erst zwei Turniere gespielt.

Kerber hingegen schaffte es auch bei ihrem sechsten Einsatz in diesem Jahr nicht in einen Final. In der kalifornischen Wüste scheiterte die 29-jährige Kielerin bereits im Achtelfinal deutlich 3:6, 3:6 an der Weltnummer 15 Jelena Wesnina. Die Russin trifft im Viertelfinal von morgen Donnerstag auf Venus Williams.