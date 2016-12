"Ich bin erschüttert, aber ich lebe", teilte die Tschechin mit. "Ich werde zu Spezialisten gehen müssen, aber wer mich kennt, weiss, dass ich stark bin und kämpfen werde."

Kvitova erlitt die Verletzung, als sie versucht hatte, sich in ihrer Wohnung in Prostejov zu verteidigen. Wann sie auf die WTA-Tour zurückkehren wird, ist offen. Ihre Teilnahme am Hopman Cup im australischen Perth vom 1. bis 7. Januar hatte sie wegen einer Fussverletzung ohnehin abgesagt. Der erste Höhepunkt der neuen Tennis-Saison sind die am 16. Januar beginnenden Australian Open.