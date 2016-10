Viktorija Golubic (WTA 62) steht am WTA-Turnier in Linz im Viertelfinal. Die Zürcherin bezwingt die um sechs Positionen schlechter klassierte Deutsche Julia Görges in 1:47 Stunden 7:5, 6:4. Stan Wawrinka hingegen scheiterte im Achtelfinal gegen Gilles Simon.