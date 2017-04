Bereits ein halbes Jahr vor dem Turnier (21. bis 29. Oktober) veröffentlichten die Swiss Indoors erste Teilnehmer. Mit Roger Federer (ATP 4) und Rafael Nadal (ATP 5) kehren gleich zwei Stars nach Basel zurück. Beide hatten letztes Jahr ihre Saison wegen Verletzungen frühzeitig beenden müssen und konnten deshalb in der St. Jakob-Halle nicht starten.

Mit Stan Wawrinka (ATP 3) ist ein weiterer Top-Ten-Spieler für die Swiss Indoors bestätigt. Der dreifache Grand-Slam-Turniersieger aus der Romandie hat in Basel noch nie gewinnen können. Eine Premiere in der Schweiz feiert Nick Kyrgios. Das 21-jährige australische "Enfant terrible" war bereits 2016 für Basel gemeldet, wurde aber wegen seiner Provokation durch lustloses Spiel beim Masters-1000-Turnier in Schanghai für acht Wochen gesperrt und durfte deshalb in Basel nicht starten.

Auch der Turnierplan steht bereits. Nadal wird am Super Monday am 23. Oktober ins Turnier steigen, Federer am Dienstag, Wawrinka am Mittwoch. Der Vorverkauf für die Swiss Indoors beginnt am Mittwoch, 12. April.