Nirgendwo ist der Spruch, wonach hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht, passender als bei Roger und Mirka Federer. Früher war sie so etwas wie seine persönliche Assistentin, bis er mit seinen Siegen erst zum Nabel der Tennis-Welt und später auch zu einer Ikone der Sportgeschichte wurde. Ein Paar sind sie seit den Olympischen Spiele 2000 in Sydney, wo Federer mit seinem damaligen Trainer Peter Lundgren, vier Ringern und der Tennis-Spielerin Emmanuelle Gagliardi und eben Mirka eine Wohnung teilt.

«Der Startschuss unserer Liebesgeschichte. Hier umarmten und küssten wir uns erstmals», erinnert Federer sich. Besonders geschickt stellt er sich im Werben offenbar nicht an. «Ich habe gar nicht gemerkt, dass er ein wenig attackiert. Aber ich dachte, dass er ein lustiger Kerl ist, kein Langweiler, das gefiel mir», erzählt sie einmal. «Wenn das hier vorbei ist, werde ich die stärksten Bauchmuskeln der Welt haben, so sehr muss ich dauernd wegen Roger lachen», sagt sie dort. Zuvor in der Schweiz hatte er einen schlechten Eindruck hinterlassen.

«Er machte unglaublich viel Lärm und sang Lieder der Backstreet Boys. Er gefiel mir, aber die Trainer hat er genervt.» Mirka ist reifer, älter, fokussierter. «Sie trainierte fünf, sechs Stunden am Tag, was für mich unmöglich war. Nach einer Stunde wurde mir langweilig, und ich flog aus dem Training», sagte Federer. «Als ich Mirka erstmals küsste, sagte sie: «Du bist so jung. Fast noch ein Baby.» Damals steht sie selber noch im Fokus. Als Miroslava Vavrinec aus Kreuzlingen, Thurgau, schafft sie es bis auf Rang 76 der Weltrangliste.

Es ist zu einer Zeit, in der sie noch ihretwegen und nicht seinetwegen für Schlagzeilen sorgt – und bevor sie sich der Öffentlichkeit entzieht. Damals erzählt sie von der Flucht ihrer Eltern in die Slowakei, als sie zwei Jahre alt ist. Wie ihr 1996 beim ersten Anlauf der Schweizer Pass verwehrt bleibt. Und dass der Prinz von Dubai ein Auge auf sie geworfen hatte und sie zur Prinzessin der Vereinigten Arabischen Emirate hat machen wollen. Sie, einziges Kind eines Goldschmieds, wird nicht Prinzessin, sondern Königin an der Seite Federers.