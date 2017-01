Eingreifen muss Troxler auch beim Halbfinal in Melbourne, als Federer nach dem vierten Satz für eine Behandlung in der Kabine verschwindet. Federer sagt, er habe seit einer Woche eine kleine Blessur am Bein, die er ab dem zweiten Game wieder gespürt habe. Präziser konnte oder wollte er nicht werden. «Wenn du vom Platz in die Kabine gehst, dann darum, weil es etwas tiefer geht. Das will keiner sehen», scherzt Federer. Primär sei es ein taktischer Schachzug gewesen. «Ich hoffe, Stan ist mir deswegen nicht böse.»

Gestern stösst Federer noch auf den Sieg an, «nach der Massage», wie er zu verstehen gibt. Heute Freitag will er sich ansehen, ob ihm Erzrivale Rafael Nadal (30) gegen Grigor Dimitrov (26) in den Final folgt. Auf Grand-Slam-Stufe lautet seine Bilanz 2:9, die beiden einzigen Siege konnte er in Wimbledon feiern, den letzten vor fast zehn Jahren. Bei den Australian Open trafen die beiden dreimal aufeinander – dreimal gewann Nadal, darunter 2009 im Final in einem Fünfsätzer, nach dem der Baselbieter bittere Tränen vergiessen musste.

Auch Nadal hat eine lange Verletzungshistorie hinter sich und hat seine Saison nach den US Open für beendet erklärt. Noch im Oktober hätten sie bei der Eröffnung von Nadals Akademie auf Mallorca mit Junioren Mini-Tennis gespielt. Dass sie jetzt, drei Monate später, so weit gekommen seien, sei fast ein Wunder. Es ist nach 2009 erst das zweite Mal, dass Federer auf dem Weg in seinen 28. Grand-Slam-Final zweimal über fünf Sätze gehen musste.

Die Parallelen zu damals sind erstaunlich: Damals hatte Federer im Achtelfinal gegen Tommy Haas und im Halbfinal gegen Juan Martin Del Potro über die volle Distanz gehen müssen, im Viertelfinal gegen Gaël Monfils aber keinen Satz abgeben müssen. «Ich

werde im Final am Sonntag alles rauslassen. Und wenn ich danach fünf Monate nicht mehr gehen kann, ist das auch in Ordnung», verspricht Federer noch auf dem Platz und sorgt damit für Jubelstürme bei den Zuschauern. Dank der magischen Hände von Daniel Troxler wird das aber wohl kaum eintreffen.