Die Ostschweizerin Bencic musste der Russin Swetlana Kusnezowa beim Stand von 3:6, 4:3, 0:40 die Hand schütteln, die Lausannerin Bacsinszky, als sie gegen die amerikanische Qualifikantin Louisa Chirico 3:6, 3:4 zurücklag.

4:2, 40:30 stand es im zweiten Satz aus Bencics Sicht, als das Malheur passierte und sie auf dem rutschigen Platz in der Vorwärtsbewegung stürzte. Die nächsten beiden Punkte gab sie widerstandslos ab, anschliessend verliess sie mit der Physiotherapeutin den Platz zur Behandlung.

Bencic kehrte dann zwar noch einmal auf den Centre Court zurück, sah aber nach drei weiteren Punkten, in denen sie praktisch keine Bewegung mehr machte, die Zwecklosigkeit ihres Unterfangens ein und gratulierte ihrer Gegnerin nach 78 gespielten Minuten zum Sieg. Die Aufgabe wurde später mit einer Verletzung im "unteren Rückenbereich" begründet.Die 19-jährige Bencic hat damit zum zehnten Mal in diesem Jahr ihr Startrundenspiel nicht gewonnen. Allerdings war auch viel Pech dabei, etliche Male konnte sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte antreten.Bacsinszky hatte sich im zweiten Satz gerade von 1:3 auf 3:3 zurückgekämpft, als sie wieder ihren Aufschlag verlor. Zur Überraschung von Aussenstehenden, auf die sie allerdings an diesem schwülheissen Nachmittag einen etwas kraftlosen Eindruck gemacht hatte, ging sie anschliessend zum Netz und schüttelte ihrer Widersacherin die Hand. In diesem Moment waren 81 Minuten gespielt.