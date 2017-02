Noch am Freitag hatte sich Bencic bedeckt gehalten. «Weil ich in Doha und Dubai nicht spiele, habe ich genügend Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es weitergeht», sagte sie am Freitag in Genf im Rahmen des Fed-Cup-Viertelfinals gegen Frankreich. Bencic wurde seit ihrer Kindheit von ihrem Vater Ivan und Martina Hingis' Mutter Melanie Molitor trainiert.

Aber statt im Dezember wie geplant bei Molitor die neue Saison vorzubereiten, reiste Bencic Hals über Kopf nach Florida. Bei Molitor hat sie sich seither nicht mehr gemeldet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Nicht begleitet wurde sie in die USA von ihrem Vater. Nach Australien und zuletzt St. Petersburg begleitete sie ihr Hittingpartner Oliver Nagy.

Bencic stiess vor einem Jahr bis auf Rang 7 der Weltrangliste vor. Seither ist sie bei 14 von 18 Turnieren bereits in der Startrunde ausgeschieden. Zudem wurde sie von diversen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. In der Weltrangliste rutscht sie am Montag bis auf Rang 129 ab. Zudem trennte sich Bencic Ende der letzten Saison von Förderer und Manager Marcel Niederer.

Sie fühle sich bereits besser als im letzten Jahr, die Klassierung in der Weltrangliste interessiere sie derzeit nicht, sagte Bencic, die seit Oktober kein Einzel mehr gewonnen hat. Maciej Synowka ist als Trainer noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Zuletzt arbeitete er mit der Kroatin Mrijana Lucic-Baroni zusammen, zuvor betreute er die Amerikanerin Coco Vandeweghe.

Belinda Bencic äusserte sich bisher nicht zu den Gerüchten. Ihren Vater, der beim Fed Cup in Genf als Zuschauer im Publikum sitzt, habe sie in Australien vor allem menschlich vermisst. Der Kontakt sei nach wie vor sehr eng und er werde sie auch künftig zu Turnieren begleiten. In welcher Form ihr Vater Ivan künftig in ihrem Team involviert ist, bleibt aber offen.