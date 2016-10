Djokovic war in Schanghai erstmals nach einem Monat Pause und nach seiner Final-Niederlage an den US Open gegen Stan Wawrinka wieder zu einem Turnier gestartet. Nun endete es für den topgesetzten Serben, der in der chinesischen Metropole in den letzten vier Jahren dreimal gewonnen hatte, frühzeitig.

Bautista Agut auf der anderen Seite qualifizierte sich erstmals in seiner Karriere für einen Final dieser Kategorie. Der Spanier, in der Weltrangliste auf Position 19 klassiert, feierte nach rund 100 Minuten seinen ersten Sieg gegen den aktuell besten Tennisspieler der Welt.

Im Final trifft Bautista Agut auf den als Nummer 2 gesetzten Briten Andy Murray oder den Franzosen Gilles Simon, der in den Achtelfinals Wawrinka bezwungen hat.