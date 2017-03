Wegen der Probleme mit dem Handgelenk hatte Bacsinszky in dieser Woche auch ihren Achtelfinal in Indian Wells gegen Karolina Pliskova aufgeben müssen.

Durch die Verletzung und den erzwungen Verzicht auf das Turnier in Florida wird Bacsinszky in der Weltrangliste viele Punkte verlieren. Im letzten Jahr hatte sie in Miami den Halbfinal erreicht.

Die 27-Jährige wird nun in die Schweiz zurückkehren und sich in der Heimat auf den Fedcup-Halbfinal gegen Weissrussland in Minsk (22. und 23. April) sowie auf die Sandsaison vorbereiten.