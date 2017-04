Eine Sehnenentzündung am linken Handgelenk lässt noch keine grössere Belastung bei der Weltnummer 20 zu. Bacsinszky hat seit der verletzungsbedingten Aufgabe in den Achtelfinals von Indian Wells am 14. März nicht mehr auf der Tour gespielt.

Das Duo Bacsinszky/Hingis hatte zusammen im Vorjahr in Rio Olympia-Silber gewonnen. Seither haben die beiden Fedcup-Spielerinnen nicht mehr zusammen gespielt.

Mit Belinda Bencic (WTA 130) und Viktorija Golubic (WTA 51) sind dafür die beiden anderen Fedcup-Spielerinnen, die für den Halbfinal vom 22./23. April in Minsk gegen Weissrussland vorgesehen sind, im im Einzel im Seeland am Start. Ebenso ist die aufstrebende Rebeka Masarova (WTA 315), die im Falle eines Forfaits ins Fedcup-Team für Minsk nachrutschen dürfte, in Biel in der Einzelkonkurrenz gemeldet.