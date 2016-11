Müde ist Frei nach einer langen Saison. Doch er will nun mit den Sounders − die hierzulande bekanntesten Spieler sind Nelson Valdez und Andreas Invanschitz − noch einmal alle Kräfte bündeln, um den Titel erstmals nach Seattle zu holen. In eine durch und durch fussballverrückte Stadt. Im Schnitt kommen 42 000 Zuschauer zu den Heimspielen. «Wir wollen Geschichte schreiben», sagt Frei. Der Gegner wird in der Nacht auf Donnerstag zwischen Montreal und Toronto ermittelt. «Weil ich fünf Jahre lang für den FC Toronto im Tor stand, wäre es reizvoll, gegen ihn zu spielen. Doch gegen die Montreal Impacts könnten wir zu Hause antreten, weil wir in der Regular Season mehr Punkte als sie geholt haben. Ausserdem ist es in Toronto Mitte Dezember bitterkalt.»

2001 war Frei mit seiner Familie in die USA ausgewandert und hatte via College-Fussball in die MLS gefunden. Dass er ein Cou-Cousin des früheren Natistars Alex Frei sei, das hat er auch schon gehört. «Aber getroffen habe ich ihn noch nie», sagt Frei. In der Freizeit beschäftigt er sich oft und gerne mit seinen beiden Hunden. Die Rasse heisst Shar-Pei und die Tiere haben viele Falten.

Frei steht nun in seiner achten Saison in der MLS, verdient 206 000 Dollar und zählt ohne Zweifel zu den besten Goalies. Den US-Pass könnte er beantragen, und im Notizbuch des neuen alten Nationaltrainers Bruce Arena steht er auch. «Schauen wir mal, was passiert. Priorität hat meine volle Konzentration auf den Final», sagt der Mann mit dem grossen Bart. «Kein Playoff-Bart! Ich trage ihn schon länger so. Und weil es meine Frau nicht stört, lasse ich ihn.»

Am 1:0-Auswärtssieg am Sonntag in Denver hatte Frei viel Freude, weil sein Team nichts zugelassen hatte. «Der Gegner suchte 16 Mal den Abschluss, aber ich musste keinen Ball halten», sagt der 30-Jährige. Auch Landsmann Shkelzen Gashi hatte 90 Minuten lang kein Rezept gegen Frei gefunden. «Am Ende hat er mich dann aber doch noch überrascht − als er mir auf Züritütsch viel Glück für den Final wünschte.» Von Bart zu Bart.