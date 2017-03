Ein zweites Tor gelang dem Aussenseiter nicht mehr. In der Verlängerung setzte sich der Favorit durch. So gross die Spannung, so gross die Aufregung, so gross zeitweise die Dramatik – am Ende nahm das Spiel den erwarteten Ausgang. Wir können sagen: SCB musste in die Verlängerung – na und?

Der grosse SCB-Feldherr Kari Jalonen demonstrierte nach dem Spiel von erstaunlicher Gelassenheit, nicht Arroganz. «Was soll ich den sagen? Wir haben gewonnen….» Er wird gefragt, ob er je befürchtet habe, das Spiel verlieren zu können. «Nein, ich habe im Eishockey keine Angst.» Was ihm durch den Kopf gegangen sei, als Biels flinker Finne Toni Rajala Leonardo Genoni zum 0:1 überraschte?

«Ein guter Schuss eines Finnen…» Was er seinen Jungs nach dem Spiel in der Kabine gesagt habe? «Nächster Treffpunkt Montag 09.30 im Training.»