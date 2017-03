Petkovic vertraut auf das Mittelfeld

Zum Glück gibt es das Mittelfeld, das Schweizer Herz. «Da haben wir keine Probleme!», sagt Petkovic. Und die Euphorie, die in seiner Stimme bei diesem Satz mitschwingt, verrät eine gewisse Erleichterung.

Nur, ist das wirklich so? Oder ist das nicht eher eine schlichte Momentaufnahme? Wer das grosse Bild betrachtet, wagt einen scheuen Blick in den Juni 2018. Dann findet in Russland die WM statt. Und erkennt: Es gibt durchaus Problemfelder – bei Behrami, Xhaka und Dzemaili.

Valon Behrami und der Körper

Ja, es ist Liebe. Mit Anlaufschwierigkeiten zwar. Aber mittlerweile wissen sie, was sie aneinander haben, Valon Behrami und das Nationalteam. Er hat sich in den letzten Monaten zu einem unverzichtbaren Wert entwickelt. Als einer der Anführer auf dem Platz. Aber auch in der Rolle des liebevollen «Vaters» für die jüngeren Spieler.

Seine Art des Fussballs kommt an. Das Schweizer Publikum hat ihn lieb gewonnen. Es feiert ihn regelmässig. Weil es seinen unermüdlichen Einsatz schätzt. Seine spektakulären Grätschen. Unvergessen, wie er an der WM 2014 im Startspiel gegen Ecuador in letzter Minute mit einem wilden Ritt das Siegestor vorbereitete.