Zurück zum effizientesten Punktesammler des EHC Olten: Jiri Polansky beurteilt seine bisherigen Leistungen nicht anhand seiner Skorerpunkte, für ihn zählen die Siege. Die Bilanz des Centers ist knapp positiv: sieben Siege und sechs Niederlagen. Vor allem die zwei Pleiten gegen den Qualisieger Langenthal nerven ihn. Er wisse, was diese Spiele den Fans und den Mitspielern bedeuten, sagt der 35-Jährige.

«Mir wäre ein Sieg gegen Langenthal lieber gewesen als zwei Tore gegen den Tabellenletzten zu schiessen. Ich war enttäuscht, dass wir zweimal verloren haben. Ich will die Jungs diese Saison unbedingt noch schlagen.» Er habe vor dem Derby eine spezielle Stimmung wahrgenommen in der Garderobe. Die Mitspieler hätten zwar gestresster und wohl auch nervöser gewirkt, aber auch heisser auf den Sieg. «Jeder liebt diese Spiele. Genau für die arbeiten wir jeden Tag hart an uns», sagt Polansky.

13 Jahre beim gleichen Klub

Als Derbys galten für Jiri Polansky bisher immer die Spiele gegen Vitkovice. Vor dem Wechsel in die Schweiz lief er in seiner Heimat 13 Saisons in Serie für den HC Trinec auf. Seine produktivste Saison bestritt Polansky 2008/09 mit 50 Skorerpunkten.

Zwischen 2012 und 2015 schaffte er in drei Saisons in Folge über 40 Punkte. Seine Ausbeute aus insgesamt 687 Einsätzen in der höchsten tschechischen Liga sind 173 Tore und 254 Assists. Vor sechs Jahren gewann Polansky mit Trinec den tschechischen Meistertitel.

«Ich ging mit 16 Jahren nach Trinec und fand meine zweite Heimat», blickt er zurück. «Dort lernte ich meine Frau kennen, wurde Vater von zwei Töchtern und lebte in einem schönen Haus.» Aus sportlicher Sicht brauchte er aber zwei Anläufe, um in Trinec Fuss zu fassen.

1998 wechselte Polansky von seinem Jugendklub HC Brno zu den U20-Junioren des HC Trinec. Nach drei Saisons zog es ihn in die Slowakei zu Zilina. «Ich war noch sehr jung und hatte keinen Platz im Kader der ersten Mannschaft von Trinec», erklärt er.

«In der Slowakei ist es einfacher für junge Spieler. Ich sammelte Spielpraxis in der höchsten Liga und konnte mich deutlich verbessern. Doch ich vermisste Trinec sehr. Und weil ich unbedingt zurückkehren wollte, arbeitete ich in der Slowakei so hart an mir.» Zwei Saisons spielte er im Nachbarland, bis er 2003 den ersehnten Sprung in die erste Mannschaft von Trinec schaffte.

In den vergangenen über zehn Jahren erhielt Polansky immer wieder Offerten aus dem Ausland. Er zögert mit der Antwort, wieso er gerade jetzt den Weg nach Olten fand. Es scheint nicht mehr alles im Lot gewesen zu sein beim HC Trinec. Polansky sieht es positiv: «Jetzt kann ich auch mal das Leben ausserhalb von Tschechien kennenlernen.» Dies hat er nun während knapp anderthalb Monate in Olten getan.

Jiri Polansky sprach nach dem ersten Training über seine Ankunft in Olten: