Gar den Spiess umgedreht hat Mountainbikerin Jolanda Neff: Sie bittet auf ihren Social-Media-Profilen gar nicht erst um Stimmen für die Sportlerwahl, sondern schreibt mit Verweis auf ihre Erfolge, dass sie über das ganze Jahr gesehen die beste Mountainbikerin gewesen sei. Aber da sie halt an den Olympischen Spielen in Rio keine Medaille geholt habe, werde sie an den Sports Awards leer ausgehen. Trotzdem danke sie allen, die sie unterstützen.

Cornelia Schmid kann nachvollziehen, was Neff meint. Sie sagt: «Die Sports Awards sind immer auch eine Sympathie-Wahl, dessen sind sich die Nominierten jedoch bewusst.» Heisst: In den meisten Fällen, aber nicht immer gewinnt der oder die Athletin mit der grössten sportlichen Leistung. Wir erinnern uns an 2005: Damals wurde überraschend Töfffahrer Tom Lüthi Sportler des Jahres, wenige Wochen nachdem er den WM-Titel in der 125er-Kategorie geholt hat.

Der Berner landete vor Roger Federer, der im Jahr 2005 die zweitbeste Saison der Karriere spielte (11 Turniersiege, 2 davon Grand Slams). Eine Entscheidung, die damals für genauso viel Verwunderung sorgte wie in diesem Jahr die Tatsache, dass Federer trotz einer enttäuschenden Saison zu den Nominierten gehört.

