««Mir liegt sehr am Herzen, dass ihr mit voller Kraft und Zuversicht in die Playouts starten könnt», sagt der 66-jährige Zürcher in der Videobotschaft. Und weiter: «Ich glaube an euch und es würde mich extrem freuen, wenn ihr von Beginn weg keine Zweifel aufkommen lässt, dass der HC Ambri-Piotta den Ligaerhalt schafft.»