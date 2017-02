Mit nur 94 Hundertsteln Rückstand auf die Bestzeit der Italienerin Sofia Goggia überraschte Wendy Holdener in der Abfahrt als Siebente. Damit schuf sich Holdener eine gute Ausgangslage, mit einer starken Leistung im Slalom (Beginn 13.00 Uhr) Weltmeisterin zu werden.

Die härtesten Gegnerinnen für Holdener dürften Goggia, die Slowenin Ilka Stuhec und erfreulicherweise mit Michelle Gisin eine zweite Schweizerin sein. Auch die Engelbergerin zeigte eine angriffige Abfahrt. Als Vierte verlor Gisin lediglich 14 Hundertstel auf Lara Gut, die ihrerseits mit 0,43 Sekunden Rückstand hinter Goggia und Stuhec Platz 3 belegte. Lara Gut bräuchte einen ungewöhnlich guten Slalom, um noch ganz vorne mitmischen zu können.

Holdener und Gisin, den beiden Schweizer Technikerinnen, spielte natürlich in die Karten, dass die Abfahrt auf einer um gut 15 Fahrsekunden verkürzten Strecke stattfand. Die Massnahme wurde getroffen, weil man befürchtete, der Nebel könne sich im obersten Streckenteil ausbreiten. Holdener und Gisin packten jedoch ihre Chance auch mit einer besonders guten Leistung.

"Ich habe versucht am Limit zu fahren", betonte Wendy Holdener, "das ist mir recht gut gelungen." Und auch Michelle Gisin nahm ihr Herz in beide Hände: "Das war eine der ersten Abfahrten, in der ich mehr Risiko genommen habe als sonst."

Stuhec gewann im Dezember die einzige Weltcup-Kombination in diesem Winter. Damals siegte sie vor Gisin, Goggia und Holdener. Dieses Quartett dürfte auch in St. Moritz die Medaillen unter sich ausmachen. Eine gute Klassierung liegt aber auch für Denise Feierabend (13. in der Abfahrt) noch drin.

St. Moritz (SUI). WM-Kombination der Frauen. Abfahrt: 1. Sofia Goggia (ITA) 1:16,90. 2. Ilka Stuhec (SLO) 0,12 zurück. 3. Lara Gut (SUI) 0,43. 4. Michelle Gisin (SUI) 0,57. 5. Laurenne Ross (USA) 0,67. 6. Lindsey Vonn (USA) 0,85. 7. Wendy Holdener (SUI) 0,94. 8. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1,22. Ferner: 11. Michaela Kirchgasser (AUT) 1,33. 13. Denise Feierabend (SUI) 1,48.