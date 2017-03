Kummer wurde erst im Final von der Tschechin Ester Ledecka gestoppt. Für die 29-jährige Walliserin, die Olympiasiegerin im Parallel-Riesenslalom von Sotschi 2014, ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere. Auf einen WM-Titel muss sie aber weiterhin warten. Der 21-jährigen Ledecka musste sie sich im Duell um Gold um 19 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Die letzte Schweizer Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom ist damit weiterhin Ursula Bruhin (2003).

Im Viertelfinal hatte sich Kummer unter der spanischen Sonne gegen die Österreicherin Julia Dujmovits, die Olympiasiegerin im Parallel-Slalom, durchgesetzt, im Halbfinal gegen die russische Bronze-Medaillengewinnerin Jekaterina Tudegeschewa.

Anfang Februar im bulgarischen Bansko feierte Kummer im Parallel-Riesenslalom den bislang einzigen Sieg in dieser Weltcup-Saison, nachdem sie zuvor in diesem Winter überhaupt nicht auf Touren gekommen war. Nach dem Sieg in Bansko wurde sie auf höchster Stufe zwei weitere Mal Zweite.

Erste WM-Medaille für Galmarini

Nevin Galmarini holte für die Swiss-Ski-Equipe kurz nach dem Frauen-Final Bronze. Der 30-Jährige setzte sich im Duell um Platz 3 gegen den Bulgaren Radoslav Yankov durch. Im Viertelfinal hatte Galmarini bei der Neuauflage des Olympia-Finals von 2014 gegen den Russen Vic Wild die Oberhand behalten, den Halbfinal verlor er gegen den Österreicher Andreas Prommegger. Tags zuvor im Parallel-Slalom war Galmarini, der Olympia-Zweite im Parallel-Riesenslalom, unglücklicher Vierter geworden. Nun ist der erste WM-Medaillengewinn Tatsache.

Den österreichischen Final um Gold gewann Prommegger gegen Benjamin Karl. Für den 36-Jährigen war es der zweite WM-Sieg innerhalb von weniger als 24 Stunden.