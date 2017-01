Beim bald 35-jährigen Amerikaner Nyman besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Der Franzose Giraud Moine, der am vergangenen Samstag in der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel mit Rang 2 verblüfft hatte, zog sich vier Tage nach seinem 25. Geburtstag schwere Bänderverletzungen und Luxationen an beiden Knien zu.

Der ebenfalls zu Fall gekommene Guillermo Fayed, der 31 Jahre alte Teamkollege von Giraud Moine, erlitt nach ersten Untersuchungen eine Knochenprellung. Der 35-jährige Kanadier Erik Guay, ein weiteres Sturzopfer, kam mit Prellungen davon.