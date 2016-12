Lara Gut umarmte Jasmine Flury herzhaft. Trotz der Freude über ihren Sieg im Super-G hatte die Schweizer Teamleaderin mitbekommen, dass gleich drei ihrer Kolleginnen am Sonntag im Super-G besser fuhren als jemals zuvor im Weltcup. Noch vor wenigen Jahren war von einer angespannten Situation zwischen der Tessinerin und ihren Landsfrauen die Rede. Davon ist längst nichts mehr zu spüren.

«Vielleicht bin ich weiser geworden», sagt Lara Gut. «Oder einfach älter. Ich merke, dass ich mich mehr gegenüber den anderen öffne. Zudem sind die jetzigen Teamkolleginnen auch näher an meinem Alter, als es frühere waren.»

Die Sturzopfer

Wie innig die Beziehung mittlerweile ist, zeigte die Umarmung. Die 23-jährige Flury klassierte sich am Sonntag auf Rang 11. Es sind die ersten Weltcuppunkte überhaupt für sie, die sich in Nordamerika Ende November eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hatte und darum auf die Rennen in Lake Louise verzichten musste.

In der Abfahrt in Kanada stürzte dann Joana Hählen und zog sich Prellungen zu. Und auch der 24-Jährigen gelang am sonntag die beste Klassierung im Weltcup. Als Achte war sie sogar zweitbeste Schweizerin. «Ich spüre besonders am Morgen beim Aufstehen noch immer die Nachwirkungen des Sturzes», sagt sie. «Aber im Rennen bin ich zum Glück schmerzfrei.»

Als dritte Schweizerin durfte am Sonntag auch Priska Nufer eine persönliche Bestleistung feiern. Die 24-Jährige klassierte sich auf Rang 12. Nufer hatte die Fahrt von Lara Gut oben am Start im Fernsehen mitverfolgt. «Priska sagte mir nach dem Rennen, dass sie durch meinen Lauf noch zusätzlich motiviert war», erzählt Lara Gut.

Überhaupt sind die Teamkolleginnen voll des Lobes über die Tessinerin. So nannte auch Hählen die 25-Jährige eine Inspiration. «Ich kann im Training sehr von ihr profitieren. Es ist nicht so, dass mich der Rückstand auf sie deprimiert. Es spornt mich an.» Und Lara Gut sagt: «Ich bin glücklich, dass sie nun zeigen, was sie können. Wir haben viele gute Athletinnen im Team.» Zu diesem gehört auch die Liechtensteinerin Tina Weirather, die am Sonntag hinter Gut Rang zwei belegte.

Val d'Isère (FRA). Weltcup-Super-G der Frauen. Das Schlussklassement: 1. Lara Gut (SUI) 1:23,24. 2. Tina Weirather (LIE) 0,13. 3. Elena Curtoni (ITA) 1,21. 4. Nadia Fanchini (ITA) 1,24. 5. Tessa Worley (FRA) 1,32. 6. Stephanie Venier (AUT) 1,72. 7. Ilka Stuhec (SLO) 1,75. 8. Joana Hählen (SUI) 1,80. Ferner: 11. Jasmine Flury (SUI) 1,98. 12. Priska Nufer (SUI) 2,01. 19. Corinne Suter (SUI) 2,42. 27. Denise Feierabend (SUI) 3,11. - Ausgeschieden u.a.: Michelle Gisin (SUI), Sofia Goggia (ITA), Cornelia Hütter (AUT), Viktoria Rebensburg (GER).