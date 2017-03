Der Weltmeister aus Österreich, der schon vor diesem abschliessenden Rennen als Gewinner der Disziplinenwertung feststand, lag nach dem ersten Durchgang noch eine Hundertstelsekunde hinter dem Deutschen Felix Neureuther, doch gegen seinen Angriff kam keiner an. Neureuther belegte 0,53 Sekunden zurück Platz 2.

Hirscher sicherte sich seinen 45. Weltcupsieg, den 22. in der Sparte Riesenslalom, in welcher er sich in diesem Winter auf einem unglaublich hohen Level bewegte. Schlechter als Zweiter war er nie. Der 28-jährige Salzburger, der seinen sechsten Erfolg im Gesamt-Weltcup schon vor dem Finale in trockene Tücher gelegt hatte, siegte im Riesenslalom viermal, viermal landete er auf Platz 2.

Auch der Franzose Alexis Pinturault, der Hirscher dreimal hinter sich liess, kann aktuell gegen den Österreicher nichts ausrichten. In Aspen schied er, der Dritte des ersten Durchgangs, im zweiten Lauf aus. So ging Platz 2 an Neureuther, der es in diesem Winter im Riesenslalom nur zu Beginn in Sölden (dort als Dritter) aufs Podium geschafft hatte. Dritter wurde der Franzose Mathieu Faivre, der einzige, der neben Hirscher und Pinturault in dieser Saison einen Riesenslalom für sich entschied.

Justin Murisier war als 13. der beste der vier gestarteten Schweizer, die unter Wert geschlagen wurde. Bei Halbzeit hatte der Walliser noch auf Platz 10 gelegen. Doch im zweiten Durchgang tat sich Murisier mit dem schwierig zu fahrenden Schnee erneut schwer. Immerhin resultierten für ihn noch einige Weltcuppunkte, die es beim Finale nur für die Top 15 gibt. Junioren-Weltmeister Loïc Meillard und Carlo Janka schafften dies nicht. Sie belegten die Ränge 19 und 21. Gino Caviezel schied im ersten Durchgang aus, nach siebtbester Zwischenzeit.

Aspen (USA). Weltcup-Riesenslalom der Männer: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1:49,79. 2. Felix Neureuther (GER) 0,53 zurück. 3. Mathieu Faivre (FRA) 1,19. 4. Stefan Luitz (GER) 1,32. 5. Florian Eisath (ITA) und Matts Olsson (SWE) 1,60. Ferner: 13. Justin Murisier (SUI) 2,27. 19. Loïc Meillard (SUI) 2,68. 21. Carlo Janka (SUI) 3,09. - Ausgeschieden im ersten Lauf: Gino Caviezel (SUI).